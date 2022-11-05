И такое тут возможно.

В отношении фэнтезийного вестерна Evil West существует одна немаловажная, но при этом забытая практически всеми деталь: помимо одиночного режима он также предполагает режим кооперативного прохождения вместе с товарищем. Строго говоря, в том, что данное обстоятельство практически полностью выпало из информационного поля, виноваты в первую и в последнюю очередь сами разработчики, не акцентировавшие на нём должного внимания, но сегодня авторы проекта явно призадумались о последствиях бездействия и при содействии издания IGN опубликовали соответствующий видеоролик.

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В данном видеоролике разработчики подробнее затрагивают тему кооперативного прохождения. Почему девелоперы так долго молчали о данной системе построения игрового процесса, понять нетрудно: кооператив здесь построен по глубоко вторичному принципу — в сути мы управляем двумя копиями главного героя, Джесси Рентье. Как это объясняется с точки зрения игрового лора, неясно, но наверняка подобное «раздвоение личности» можно списать на фэнтезийный сеттинг проекта, в котором нашлось место магии и сверхъестественным способностям.

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Релиз Evil West состоится 22 ноября на всех актуальных платформах, включая те, актуальность которых на сегодняшний день находится под большим вопросом.