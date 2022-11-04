Diablo IV ещё только предстоит пережить процесс предпродажной подготовки, однако руководитель проекта Род Фергюссон в беседе с изданием IGN не смог удержаться и заявил, что новинка рассчитана на «тысячи часов» геймплея в поздней стадии игры — в так называемом эндгейме.
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По словам Фергюссона, Diablo IV порадует качественной одиночной кампанией, но вот истинную игру геймеры прочувствуют именно в поздней стадии. По замыслу разработчиков, с удовольствием проводить время в грядущем ролевом экшене можно будет на протяжении многих месяцев и даже лет. А чтобы проект не наскучивал, его будут регулярно — ежеквартально — снабжать свежим контентом.
Релиз Diablo IV должен состояться в следующем году; пока без конкретики.