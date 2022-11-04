Придётся подождать.

В рамках прошедшей сегодня ночью презентации AMD стало понятно, что разработчики из 343 Industries в данный момент занимаются внедрением поддержки технологии трассировки лучей в Halo Infinite. Рейтрейсинг должен появиться в шутере с началом третьего сезона — то есть, в марте 2023-го.

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Действие AMD FSR 2.0 будет распространяться на тени и освещение, но активировать данную функцию разрешат только в сетевом режиме. Что до третьего сезона, то авторы там действительно приготовили много чего интересного, о чём стоит рассказать прямо здесь и сейчас. По контенту важно отметить следующее:

режимы VIP и Escalation;

боевой пропуск;

обновления «Кузницы»;

система жалоб;

оружие M392 Bandit;

специальный купол Shroud Screen в качестве гаджета;

браузер пользовательских матчей;

новый сюжетный ивент;

новый ивент Fracture;

карты для режимов Arena и Big Team Battle.

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Напомним, Halo Infinite доступна на ПК и Xbox. 8 ноября проект получит зимнее обновление с двумя картами и набором инструментов «Кузница».