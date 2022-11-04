Похоже, период активной предпродажной подготовки начался.

На днях стало известно, что студия Mundfish заключила с изданием IGN эксклюзивное соглашение о предоставлении подробностей касательно экшена Atomic Heart. В течение ноября нас будут снабжать свежими сведениями, и вот, похоже, первая порция таких полезных сведений уже подана «к столу».

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В нижеуказанном видеоролике разработчики продемонстрировали десять минут игрового процесса, в рамках которого наш герой сражается с боссом, используя для этого как огнестрельное и холодное оружие в ретрофутуристическом стиле, так и особые способности, которые иначе как магическими (хотя во внутриигровом «лоре» данный термин не используется) не назовёшь.

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Atomic Heart запланирована к релизу 21 февраля следующего года на всех актуальных платформах. В России и СНГ версия для компьютеров будет распространяться только через VK Play.