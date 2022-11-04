Как будто сама подписка доступна без лишних проблем.

Быть может, подписные сервисы и меняют игровую индустрию к лучшему, но россиян беспроблемного доступа к Xbox/PC Game Pass лишили, поэтому у нас пока о новых способах потребления продукции игровой промышленности говорить не приходится. Вот разработчики Atomic Heart из студии Mundfish и не говорят: сегодня стало известно, что в российскую версию Game Pass их творение не войдёт.

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Ничего удивительного в данном заявлении, учитывая вышеизложенный факт, а также то обстоятельство, что в России и других странах СНГ Atomic Heart на PC будет распространяться исключительно через сервис VK Play, нет. Без «танцев с бубном» работа с иностранными сервисами всё равно больше невозможна, а большая часть геймеров подрабатывать шаманами на полставки объективно не готова.

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Запуск Atomic Heart запланирован на 21 февраля на всех актуальных платформах. Предзаказы уже стартовали: самое доступное издание обойдётся покупателю в 2 499 рублей. Иными словами, Mundfish позиционирует свой проект как AAA-уровень.