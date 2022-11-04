И это очень плохо. Как в плане самого факта, так и в плане увиденного.

Слухи о существовании проекта под названием Overdose, за который отвечает студия Kojima Productions, гуляют по Сети уже слишком давно и со слишком высокой регулярностью, чтобы быть простыми «вбросами». О существовании Overdose сообщали авторитетные инсайдеры, ну а сегодня в Сеть и вовсе утекла «экранка» с игровым процессом новинки.

реклама

Сама видеозапись в высшей степени странная, и очевидно, что представляет собой если не фейк, то геймплей очень ранней версии Overdose. На кадрах можно увидеть персонажа-девушку, внешность которой подарила актриса Маргарет Куэлли, известная нам по роли Мамы в Death Stranding. Сам видеоролик завершается логотипом проекта и фирменным лозунгом Hideo Kojima Game («Игра Хидео Кодзимы»), подразумевающим, что мэтр напрямую участвовал в подготовке сценария игры и занимался её режиссурой.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

Почему сам видеоролик представляет собой «экранку» в квадрате, вопрос хороший, и ответа на него у нас пока нет. По слухам, презентация Overdose состоится в рамках The Game Awards в декабре. Там-то всё и должно будет проясниться.