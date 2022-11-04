Слухи о существовании проекта под названием Overdose, за который отвечает студия Kojima Productions, гуляют по Сети уже слишком давно и со слишком высокой регулярностью, чтобы быть простыми «вбросами». О существовании Overdose сообщали авторитетные инсайдеры, ну а сегодня в Сеть и вовсе утекла «экранка» с игровым процессом новинки.
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Сама видеозапись в высшей степени странная, и очевидно, что представляет собой если не фейк, то геймплей очень ранней версии Overdose. На кадрах можно увидеть персонажа-девушку, внешность которой подарила актриса Маргарет Куэлли, известная нам по роли Мамы в Death Stranding. Сам видеоролик завершается логотипом проекта и фирменным лозунгом Hideo Kojima Game («Игра Хидео Кодзимы»), подразумевающим, что мэтр напрямую участвовал в подготовке сценария игры и занимался её режиссурой.
Почему сам видеоролик представляет собой «экранку» в квадрате, вопрос хороший, и ответа на него у нас пока нет. По слухам, презентация Overdose состоится в рамках The Game Awards в декабре. Там-то всё и должно будет проясниться.