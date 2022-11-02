В середине октября в продажу поступил A Plague Tale Requiem — сиквел тепло принятых публикой приключений Амиции и Гуго де Рун в охваченной чумой и гонениями на «еретиков» Франции образца многовековой давности. Продолжение, справедливости ради, получило куда более сдержанные пользовательские оценки, поскольку никаких значимых изменений и нововведений в геймплее оно в проект не привнесло, но свою весомую аудиторию оно всё же собрало. Сегодня представители издательства Focus Entertainment сообщили, что по состоянию на 2 ноября в A Plague Tale Requiem сыграли свыше миллиона человек.
реклама
Важно помнить, что в данном случае пользовательская база не равна количеству проданных копий проекта, поскольку A Plague Tale Requiem в том числе распространяется посредством подписки Game Pass, которая в значительной степени искажает статистику.
Конкретной информацией о проданных копиях игры ни разработчики, ни издатель пока делиться с общественностью не готовы. Возможно, потому, что хвастать пока особо нечем.