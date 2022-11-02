Не так уж и мало, наверное. Цены тоже известны.

Компания Sony назвала точную дату релиза и стоимость шлема виртуальной реальности PSVR 2, также для данного устройства были анонсированы новые игры. Итак, само устройство поступит в продажу 22 февраля будущего года, Sony за него попросит $550 в его стандартном исполнении.

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Если стандартного издания PSVR 2 кому-то может показаться недостаточно, то стоит обратить внимание на комплект Horizon Call of the Mountain (600 долларов), а стоимость зарядной станции составит 50 долларов. Обзавестись новой гарнитурой от Sony можно будет заранее, поскольку предзаказы стартуют 15 ноября на сайте PlayStation и на других площадках.

Sony также анонсировала 11 новых проектов для своего VR-устройства, параллельно напомним о существовании ранее известных. Среди свежих игр достойны упоминания VR-версии Cities и Hello Neighbor, а также The Dark Pictures: Switchback VR. По новинкам стоит пройтись отдельно, что мы сейчас и сделаем.

Итак, The Dark Pictures: Switchback VR от Supermassive Games является побочным проектом в отношении к основной серии хорроров. Действие игры будет разворачиваться на разных локациях, среди которых, например, будет корабль-призрак и подземелья. Как и в случае с «большой» The Dark Pictures, её VR-ответвление постарается удивить геймеров вариативностью в прохождении.

The Light Brigade — «рогалик», который разрабатывается также и для первой версии PSVR. В игре нам нужно будет заниматься изучением тёмного мира, используя магию, стрельбу и прочие вещи. Параллельно с этим игрок будет обустраивать свою базу и прокачивать оружие с заклинаниями.

Crossfire: Sierra Squad — шутер от первого лица с кооперативом до 4 человек. Также для игры заявлены: продвинутый ИИ, более 60 миссий, 39 видов оружия и 17 типов врагов. Релиз шутера должен случиться в будущем году.

Cities VR — Enhanced Edition. Мы имеем дело с VR-версией знаменитого градостроительного симулятора, её релиз тоже должен состояться в будущем году.

Cosmonious High. Казуальный проект, в котором игрок управляет пришельцем в «космической» школе.

Tentacular. Игра про огромного кальмара, которая уже доступна на PC (тоже VR).

After the Fall. Улучшенная версия кооперативного шутера в антураже постапокалиптического мира. Проходить игру можно в компании из 3 человек, а в центральном лагере одновременно могут находиться до 32 человек. Кинуться в одиночное прохождение тоже никто не запрещает, но игра явно предназначена не для этого.

Zenith: The Last City. Ролевая VR-игра с упором на мультиплеер. Ранее уже выходила на PSVR первого поколения, а в своём обновлённом видео получит улучшенную графику, новые механики и даже сюжетные арки. Владельцы оригинала смогут обновиться до PSVR2-версии совершенно бесплатно.

Pistol Whip VR. Специально оптимизированная под нужды PSVR 2 версия ритмического шутера, обладатели оригинальной версии получат бесплатный апдейт.

Jurassic World Aftermatch Collection — переработанная версия оригинальной приключенческой игры, релиз которой намечен на будущий год.

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Hello Neighbor: Search and Rescue — адаптированный под стандарты VR-гарнитур спин-офф оригинала, который также выйдет и на оригинальной PSVR.