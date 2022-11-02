Интересно, много ли таких граждан?

За годы существования ролевого экшена Path of Exile его фанаты изучили проект вдоль и поперёк и «прокачали» своих персонажей до такого уровня, когда местные вызовы и трудности перестают быть таковыми. Специально для «прошедших игру» геймеров представители Grinding Gear Games сообщили, что в скором будущем в Path of Exile появится «Беспощадный режим».

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Естественно, просто так применять к этому режиму столь серьёзный эпитет разработчики бы не стали. По их мнению, «Беспощадный режим» усложняет прохождение Path of Exile до такой степени, что даже осилить последние акты сюжетной кампании при его активации будет чудовищно трудно.

Как уточняется, в данном сверхсложном режиме будет наблюдаться дефицит всех ресурсов и предметов, будет полностью запрещён доступ к Ремеслу, а выбор товаров у торговцев многократно оскудеет. Так что обнаружение ценного «шмота» станет действительно событием, достойным радости.

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По плану, «Беспощадный режим» появится в Path of Exile в декабре вместе с релизом обновления версии 3.2.