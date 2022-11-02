Каждый год поддерживать конвейер ресурсов уже нет.

Инсайдерские сведения о том, что игры серии Call of Duty впоследствии будут выходить с периодичностью раз в два года, начали поступать ещё несколько месяцев назад. В плане статуса этих заявления пока ничего не изменилось, разве что сегодня их «подтвердил» инсайдер куда более высокого ранга и уровня взаимодействия с девелоперами — Том Хендерсон. По его словам, начиная с Call of Duty Modern Warfare II франшиза действительно переходит на выпуск новинок раз в два года.

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Параллельно Хендерсон также отметил, что ожидаемая многими фанатами серии Call of Duty Advanced Warfare 2 про боевые действия в недалёком будущем пока не находится в разработке. А с учётом вышесказанного это может означать только одно: раньше 2026 года проект можно не ожидать.

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Сейчас всё внимание Activision и её подопечных студий должно быть сосредоточено на Call of Duty Modern Warfare II, которая, быть может, и установила несколько рекордов серии, но при этом сильно страдает от технических проблем. В отсутствие которых эти рекорды могли бы быть куда более внушительными.