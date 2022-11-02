Напротив: государство-требователь отключат от сервиса.

Как вы все хорошо знаете, после начала боевых действий на территории Украины западные правительства начали с бешеной силой «давить» на интернет-сервисы и интернет-провайдеров, чтобы те заблокировали российским СМИ доступ к своим площадкам. В случае с YouTube продавить это решение удалось, в результате чего с видеохостинга были снесены все аккаунты российских государственных СМИ, а также многих блогеров, озвучивающих пророссийскую позицию. Но не все готовы беспрекословно исполнять требования властей.

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Так, например, канадский видеохостинг Rumble, пользующийся большой популярностью среди представителей альтернативных медиа, озвучивающих позицию, не совпадающую с официальной позицией их государств по тем или иным вопросам, прямо отказался исполнять требование французских властей о блокировке российских СМИ. О чём лично заявил основатель и руководитель Rumble Крис Павловски, добавив, что его компания не будет подстраиваться ни под какое иностранное правительство, и процитировав Илона Маска, который также отказался блокировать доступ к российским СМИ посредством своего спутникового интернета Starlink.

По словам Павловского, Франция выступает с требованиями к иностранной компании, никак не связанной с самой Францией. В качестве ответного жеста Rumble отключит свой сервис для просмотра с территории данного европейского государства.

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С одной стороны, данный жест требует от руководства видеохостинга немалой силы воли. С другой же стороны, неизвестно, как оно себя поведёт, когда аналогичное требование поступит уже со стороны канадских или, тем более, американских властей. Учитывая незначительность доли Rumble в данном сегменте интернет-сервисов, вряд ли следует ждать подобных действий в обозримой перспективе. Да и российских СМИ на его просторах беглая проверка обнаружить не смогла.