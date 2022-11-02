На случай, если кто-то вдруг уверен в смерти Hearthstone по всем критериям.

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке

RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке

Некоторые геймеры относятся к Hearthstone с предубеждениями и обсуждают данный проект в саркастической манере, однако на практике данная ККИ является одной из самых популярных в своём жанре. Более того, Blizzard регулярно выпускает для неё дополнения и крупные патчи, и в этом материале речь пойдёт о следующем из них.

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Основным нововведением патча является дополнительный игровой класс — рыцарь смерти. Данный мрачный воин способен накапливать «трупы», с помощью которых усиливать имеющиеся карты. Составление колоды карт у рыцаря смерти также подразумевает применение механики рун, вносящих разнообразие в возможные комбинации.

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Также обновление добавит в игру новые карт и новых призываемых существ — нежить. Запуск обновления запланирован на 6 декабря этого года.