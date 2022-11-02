Не «Мор. Утопия», но тоже интригует.

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Разработчики из компании Ice-Pick Lodge опубликовали тизер-трейлер своей новой игры «Франц» — предельно экспериментального проекта, релиз которого должен состояться на iOS и Android.

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В представленном трейлере авторы знакомят зрителей с главным персонажем «Франца» — паранормальной сущностью, которая «поселится» в телефоне игрока. Собственно, весь здешний игровой процесс — это попытки узнать больше о происхождении телефонного призрака и наладить с ним контакт.

Общение с призраком будет происходить с помощью поиска определённых надписей. По мере прохождения «Франца» локации станут меняться, поскольку каждая такая зона символизирует об определённом этапе сближения игрока с Францем.

Также очевидно, что Франц — персона женского пола, поэтому в общении с ней игроку нужно быть готовым ко всему. Девушка будет реагировать на прикосновения через экран смартфона, она также может игнорировать игрока и обидеться на него.

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Дата релиза «Франц» будет объявлены когда-нибудь потом.