Забавные для нас, но неприятные для их источников истории поступают с завидным постоянством из игрового сообщества Call of Duty Modern Warfare II. На днях мы уже писали о том, что некоторые геймеры получили беспочвенные бессрочные блокировки своих аккаунтов, причиной которых могли стать такие безобидные программы, как софт для управления подсветкой клавиатуры, мыши и «внутренностей» компьютера. Как оказалось, некоторым геймерам одной блокировки оказалось недостаточно: они регистрировали вторую учётную запись и заново приобретали Modern Warfare II только для того, чтобы получить второй бессрочный бан.
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Решение само по себе сомнительное, но осуждать за его принятие мы никого не станем. Тем не менее, чаша терпения у одного из фанатов Call of Duty после второй перманентной блокировки переполнилась, и он решил поехать лично напрямую в офис Activision, чтобы на месте разобраться с происходящим в Modern Warfare II бардаком и беспределом.
Добравшись до офиса в городе Остин, геймеру удалось только побеседовать с охранником офиса, который виртуозно выполнил свою задачу, пообещав передать все озвученные геймером тезисы непосредственно разработчикам. Внутрь обозлённого игрока, естественно, никто не пустил, а представители игровой индустрии наоборот — раскритиковали фаната Call of Duty за его поступок. По словам некоторых разработчиков, подобное поведение выглядит как угрозы, и относиться к ним нужно соответствующим образом.
Рациональное зерно в комментариях представителей геймдева, безусловно, есть, однако важно помнить, что выпускать игру неплохо бы в работоспособном виде и без критических ошибок. Рациональное зерно в комментариях представителей геймдева, безусловно, есть, однако важно помнить, что выпускать игру неплохо бы в работоспособном виде и без критических ошибок. Тогда, глядишь, и скандалов будет меньше.