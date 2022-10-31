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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Геймеры жалуются на беспочвенные бессрочные блокировки в Call of Duty Modern Warfare II
Зато проект рекорд за рекордом бьёт. Такие вот дела.
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Быть может, Call of Duty Modern Warfare II и бьёт один рекорд за другим, но с каждым днём поступает всё больше любопытной информации, которая должна заставить покупателей данного продукта если не отменить своё решение, то хотя бы хорошенько о нём задуматься. Вскоре после релиза Modern Warfare II по Сети стали распространяться сообщения о том, что учётные записи пользователей стали подвергаться бессрочным блокировкам, при этом от разработчиков игры не поступало ни объяснений причин принятых ими решений, ни извинений в случае их ошибочности.

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Согласно жалобам пользователей, их обвиняют в использовании вклинивающегося в игровой процесс стороннего ПО, что система защиты расценивает как читерские программы. При этом, естественно, никакого вклинивающегося в процесс ПО пользователи не применяли.

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Возможно, Call of Duty Modern Warfare II воспринимает нарушителем софт, идущий в комплекте с геймерской периферией. По словам инсайдера Тома Хендерсона, аналогичная проблема в прошлом году возникала в Battlefield 2042, так что если вы вдруг применяете подобные программы, то во избежание проблем постарайтесь их отключать — хотя бы на период игры в Modern Warfare II.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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