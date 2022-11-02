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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Официально: Atomic Heart про альтернативный СССР выйдет в конце февраля
Ну, с изначально объявленным «…брём» не прокатило.
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Как и было обещано ещё вчера вечером, сегодня представители студии Mundfish при поддержке игрового издания IGN, с которым у неё заключён своеобразный контракт на публикацию подробностей, объявили точную дату выхода экшена Atomic Heart. Итак, самый ожидаемый отечественный проект последних десятилетий поступит в продажу 21 февраля 2023 года.

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Предварительные заказы на Atomic Heart уже стартовали. Как мы помним, в России и СНГ версия проекта для PC распространяется эксклюзивно через сервис VK Play, и вот, в нём Atomic Heart можно приобрести по цене от 2 499 рублей за базовое издание до 3 599 рублей за «премиум». Иными словами, Mundfish позиционирует своё творение как проект AAA-уровня. Является он таковым на самом деле или нет, будем узнавать уже в течение ноября.

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В рамках предзаказа базового издания вы получите непосредственно копию Atomic Heart, а также уникальный внешний вид на топор «Швед» и орудие «Электро». За предзаказ золотого издания вы вдобавок получите доступ к четырём наборам дополнительного контента и уникальный облик «Перчатки». Премиальное же издание помимо всего вышеперечисленного также включает в себя уникальный облик «Звёздочки» и АК, а также цифровой артбук.

#atomic heart #mundfish
6
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