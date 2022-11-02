Ну, с изначально объявленным «…брём» не прокатило.

Как и было обещано ещё вчера вечером, сегодня представители студии Mundfish при поддержке игрового издания IGN, с которым у неё заключён своеобразный контракт на публикацию подробностей, объявили точную дату выхода экшена Atomic Heart. Итак, самый ожидаемый отечественный проект последних десятилетий поступит в продажу 21 февраля 2023 года.

реклама

Предварительные заказы на Atomic Heart уже стартовали. Как мы помним, в России и СНГ версия проекта для PC распространяется эксклюзивно через сервис VK Play, и вот, в нём Atomic Heart можно приобрести по цене от 2 499 рублей за базовое издание до 3 599 рублей за «премиум». Иными словами, Mundfish позиционирует своё творение как проект AAA-уровня. Является он таковым на самом деле или нет, будем узнавать уже в течение ноября.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming уже от 50 тр -35% на S22 Ultra в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке 3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

В рамках предзаказа базового издания вы получите непосредственно копию Atomic Heart, а также уникальный внешний вид на топор «Швед» и орудие «Электро». За предзаказ золотого издания вы вдобавок получите доступ к четырём наборам дополнительного контента и уникальный облик «Перчатки». Премиальное же издание помимо всего вышеперечисленного также включает в себя уникальный облик «Звёздочки» и АК, а также цифровой артбук.