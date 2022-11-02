Игровая индустрия, как и любая другая сфера человеческой деятельности, зачастую стремится к экспансии: студии хотят становиться больше, создавать более крупные и дорогие проекты, охватывая всё новые аудитории. В большинстве случаев подобные попытки со стороны коллективов-новичков оборачиваются болезненными фиаско, но иногда всё же «выстреливают». По всей видимости, компания Frontier Developments рассчитывает, что ей удастся пополнить второй, куда менее длинный перечень представителей игровой индустрии.
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Как стало сегодня известно, Frontier достигла соглашения со студией Complex Games, в рамках которого вторая переходит под контроль первой, расширив тем самым её возможности.
В самой Frontier данную сделку считают переходом компании на новый уровень деятельности, хотя почему данное заявление вдруг должно соответствовать действительности, непонятно: Complex хоть и существует как коллектив разработчиков на протяжении более чем двадцати лет, но ничем особо примечательным отметиться за эти десятилетия не сумела. Единственный относительно известный продукт за авторством Complex — это вышедшая в этом году пошаговая стратегия Warhammer 40,000 Chaos Gate — Daemonhunters. Да и та минимально известна только благодаря своей принадлежности к культовой франшизе.