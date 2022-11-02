Разработчики из Criterion Games совместно с Electronic Arts опубликовали свежее геймплейное видео гоночной аркады Need for Speed Unbound в исполнении Palace Edition. Особое издание игры стоимостью 80 долларов снабжена эксклюзивным контентом и может предоставить владельцам 3-дневный ранний доступ.
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Полный список дополнительного контента Palace Edition выглядит следующим образом:
- 4 модифицированных авто: Mercedes-AMG GT Black Series 2020, VW Mk1 Golf Gti 1976, BMW E30 M3 1988 и Mercedes-AMG G 63 2017;
- эффекты вождения Palace;
- номерной знак и наклейки Palace;
- поза и баннер Palace;
- набор одежды Palace из 21 предмета.
Напомним, релиз Need for Speed Unbound запланирован на 2 декабря текущего года. Проект выйдет на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.