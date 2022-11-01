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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Минцифры назвало три отечественные ОС на базе Linux, под которые разработчикам вскоре придётся подстраивать свои программы
Финальный выбор систем должен состояться до конца 2022 года.
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Минцифры назвало три самые популярные отечественные операционные системы на базе Linux, под которые разработчики ПО должны будут в ближайшие три года подстроить свои продукты. Речь идёт о «Ред ОС» («Ред Софт»), «Альт» («Базальт СПО»).

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Для выбора так называемых «целевых» операционных систем Минцифры провело опрос среди представителей бизнеса и разработчиков программного обеспечения — соответствующая информация была уточнена журналистами издания «Коммерсантъ».

Ведомство ещё в июле текущего года заказало Центру компетенций по импортозамещению в ИКТ исследование, которое должно было помочь определиться с пулом популярных у российских разработчиков ОС, которые включены в реестр российского ПО. В рамках данного исследования были установлены предварительные результаты, которые и были отправлены в аппарат замглавы Минцифры.

Глава ведомства Максут Шадаев, по заверениям уже «Интерфакса», что российские компании действительно через «два-три года» будут обязаны адаптировать свои программные разработки под избранные ОС. Финальный выбор систем должен состояться до конца 2022 года.

«У нас есть отдельный центр, который за операционки отвечает. Они должны сформулировать вместе с индустрией набор ОС российских. Мы будем требовать от всех российских компаний совместимости с этими ОС», — подчеркнул Максут Шадаев.

Опрошенные представители рынка предполагают, что расставить приоритеты правительству важно именно для настройки и оптимизации механизма господдержки. То есть, ОС, которые не пользуются популярностью у пользователей, в какой-то момент могут быть исключены из реестра, а также лишиться поддержки со стороны государства.

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Сейчас в реестре российского ПО есть около 14 тыс. продуктов, из них – более 50 операционных систем. Их владельцы получают преференции при госзакупках, и платят более уменьшенный налог на прибыль (3 % вместо 20 %) и страховые взносы (7,6 % вместо 14 %).

#linux #отечественное по
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