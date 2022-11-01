Много копий было сломано в попытках обсудить такую животрепещущую тему, как микротранзакции в играх от современной Blizzard. За примерами далеко ходить не надо: драконовский «донат» в Diablo Immortal, необязательная, но при этом не менее жадная монетизация в Overwatch 2, полное отсутствие обратной связи с геймерами, и то ли ещё будет. В игровом сообществе полагают, что так больше продолжаться не должно, и мнение геймеров разделяет один из создателей Diablo Дэвид Бревик.
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По мнению Бревика, направление, которым Blizzard следует в деле монетизации своих игр, неправильное, и на месте компании он бы не стал поступать подобным образом. Так уж сложилось, что сейчас Бревик ничего в Blizzard не решает, да и Diablo как франшиза принадлежит именно компании, которая вольна делать со своим продуктом всё, что ей заблагорассудится.
Отвечая на вопрос о том, что «разнос» Diablo Immortal может негативно повлиять на будущие успехи Diablo IV, Бревик усомнился в данной логической связи. По его мнению, у «больших» игр серии Diablo имеется огромная фанатская база, и четвёртая номерная часть неизбежно привлечёт к себе как минимум внимание этой части геймерского сообщества.
На данном этапе сведений касательно Diablo IV остаётся немного. Радует хотя бы то, что релиз новинки должен состояться в следующем году.