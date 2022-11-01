Но есть некоторые ограничения.

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OBS Studio, популярное приложение для потоковой передачи видео, получило большое обновление, которое добавило аппаратную поддержку энкодера NVENC видеокарт NVIDIA RTX 40-й серии.

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Программа OBS Studio версии 28.1 получила поддержку кодирования контента в формате AV1 при помощи NVENC. Разработчики приложения для потоковой передачи видео пояснили, что в настоящий момент существуют некоторые ограничения при использовании формата AV1.

Кодирование контента возможно только в операционных системах семейства Windows и только с форматами цветности NV12 и P010. Также требуется обязательное наличие видеокарты серии RTX 40, а возможность масштабирования выводного разрешения для AV1 отключена.

OBS Studio 28.1 также получила три настройки управления качеством с приоритетом между качеством и задержкой, а также количеством проходов при кодировании. Наконец, авторы программы устранили некоторые ошибки в её работе с играми под API DirectX 9 после установки обновления Windows 11 22H2, проблемы с работой виртуальной камеры Windows при работе Discord и проблемы с камерой в macOS.

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Все желающие могут скачать программу OBS Studio 28.1 из репозитория GitHub.