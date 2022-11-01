Не так давно, а в исторической перспективе так и вовсе мгновение назад журналисты Bloomberg сообщили, что издательство Electronic Arts в рамках договорённости с Marvel выпустит по данной фантастической вселенной три новых игры. Подробностей нет, однако один из проектов уже официально подтверждён, второй существует в формате слухов и утечек, ну а о третьем нет вообще никаких сведений.
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Досконально известно, что одним из грядущих проектов по вселенной Marvel станет что-то с Железным человеком в главной роли, а второй проект, согласно слухам, будет посвящён Чёрной пантере.
Теперь же инсайдер Джефф Грабб решил высказаться на тему третьего загадочного проекта. Насколько известно Граббу, он пока не существует даже в виде идеи: сама Electronic Arts и то не в курсе, про что, когда, как и в каком жанре собирается мастерить это таинственное произведение индустрии интерактивных развлечений.
Всё это наводит на мысль о том, что упомянутая игра если когда-то и выйдет, то вряд ли это событие произойдёт в ближайшие несколько лет. Слишком многое нужно сделать, слишком много этапов пройти, дабы идея стала реальностью.