Потому что очень нужно. Кому-то.

Не имеет значения, хорошо это или плохо, но супергеройские вселенные продолжают пользоваться бешеным спросом, в том числе в игровой индустрии. Как следствие, Electronic Arts куёт железо, не отходя от кассы, и заключила договор с Marvel на производство трёх видеоигр в соответствующей вселенной, о чём сообщает издание Bloomberg со ссылкой на близкие к теме источники.

реклама

Об одном из них нам уже известно — им станет экшен про Железного человека. Оставшиеся два остаются покрытыми пеленой тайны, однако инсайдер Джефф Грабб считает, что EA готовит в том числе проект про Чёрную пантеру. Что же касается третьей загадочной игры, то о ней пока нет даже слухов.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3060 Gigabyte за 30 с началом -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

О сроках сдачи всех данных проектов в релиз тоже пока ни слуху ни духу.