Не имеет значения, хорошо это или плохо, но супергеройские вселенные продолжают пользоваться бешеным спросом, в том числе в игровой индустрии. Как следствие, Electronic Arts куёт железо, не отходя от кассы, и заключила договор с Marvel на производство трёх видеоигр в соответствующей вселенной, о чём сообщает издание Bloomberg со ссылкой на близкие к теме источники.
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Об одном из них нам уже известно — им станет экшен про Железного человека. Оставшиеся два остаются покрытыми пеленой тайны, однако инсайдер Джефф Грабб считает, что EA готовит в том числе проект про Чёрную пантеру. Что же касается третьей загадочной игры, то о ней пока нет даже слухов.
О сроках сдачи всех данных проектов в релиз тоже пока ни слуху ни духу.