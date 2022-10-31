Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
EA подготовит три новых игры во вселенной Marvel
Потому что очень нужно. Кому-то.
рекомендации
<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
i9 12900 дешевеет в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Не имеет значения, хорошо это или плохо, но супергеройские вселенные продолжают пользоваться бешеным спросом, в том числе в игровой индустрии. Как следствие, Electronic Arts куёт железо, не отходя от кассы, и заключила договор с Marvel на производство трёх видеоигр в соответствующей вселенной, о чём сообщает издание Bloomberg со ссылкой на близкие к теме источники.

реклама

Об одном из них нам уже известно — им станет экшен про Железного человека. Оставшиеся два остаются покрытыми пеленой тайны, однако инсайдер Джефф Грабб считает, что EA готовит в том числе проект про Чёрную пантеру. Что же касается третьей загадочной игры, то о ней пока нет даже слухов.

рекомендации
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
RX 6800 дешевеет перед выходом 7000
3060 Gigabyte за 30 с началом
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

О сроках сдачи всех данных проектов в релиз тоже пока ни слуху ни духу.

#electronic arts
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Геймплейный трейлер в преддверии старта нового сезона в Apex Legends
Работа над Dragon Age Dreadwolf перешла в стадию альфа-тестирования
Авторы Need for Speed Unbound продемонстрировали обширные возможности кастомизации автомобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
190
Цена GeForce RTX 3060 упала ниже рекомендованной — собираем ПК для новых игр в 60+ FPS
46
Россия впервые применила Орионы в качестве ударных дронов и поразила бронетехнику врага
63
12 самых частых и опасных ошибок при сборке компьютера
43
Bloomberg – военные РФ закупают молокоотсосы для ремонта танков и создания крылатых ракет
19
RX 5600 XT и старые игры DirectX 9
29
Как я хотел сделать обычный микрофон, но получился микрофон танкиста
33
Зачем платить больше – если ли смысл 2-кратной переплаты за дорогие видеокарты
2
Тысячи людей почтили память фашистского диктатора Муссолини в Италии
6

Сейчас обсуждают

Вадим Андриевский
20:07
Ну вот - будешь куярить на ТЭЦ- дровами топить , и укров снабжать электричеством за сало . Все другие варианты зароботка заканчиваются с каждым днем.
Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
V.L.A.D.L.E.N
20:05
Эти долбодятлы не вкурили, о чём ты.
Тихо скидками шурша дешевеют неспеша – магазины РФ предлагают видеокарты NVIDIA по выгодным ценам
Вадим Андриевский
20:05
Это что бы таким как ты - рот прикрыть. Давно пора , 5я колона.
Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
Вадим Андриевский
20:03
Подружка , ты живешь в мире розовых пони ?
Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
Dmitry Mitry
20:03
Недавно начал выбирать фото смартфон, в итоге купил Canon RP с полтинником. Нафиг эти смартфоны, у всех камеры с фокусным 23-26 мм, кроме гор на них ничего толком не снимешь
DxOMark опубликовала новый топ камерофонов - лучшим признан Huawei Mate 50 Pro
Вадим Андриевский
20:03
Лучшее предложение !
Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
Вадим Андриевский
20:02
Это же замечательно и естесвенно.
Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
Вадим Андриевский
20:00
Когда прошлый режим был неугодный нынешнему.
Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
Вадим Андриевский
19:59
Да вы все такие "патриоты" пока вас не коснулось.
Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
Александр Полянский
19:59
Жирный троль. Забанить.
Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем