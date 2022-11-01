Игра выйдет 3 ноября на ПК и консолях.

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Разработчики из студии Kylotonn в данный момент заняты подготовкой к релизу гоночного симулятора WRC Generations, который позиционируется авторами как самый реалистичный и требовательный в серии. Новый трейлер проекта демонстрирует нам рейтинговый режим, который получил название Leagues.

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Итак, Leagues должен стать основным соревновательным режимом для грядущего симулятора WRC Generations. Авторы рассказали, что принимать участие в нём смогут не только одиночные игроки, но также целые команды. Для одиночек предусмотрены выступления как в личном, так и командном зачётах. Под конец сезона самые ответственные и результативные «гонщики» попадают в Зал славы.

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Первый игровой рейтинговый сезон стартует 28 ноября, релиз проекта намечен на 3 ноября. Он будет доступен для покупки владельцам ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Про владельцев Nintendo Switch авторы тоже не забыли — на их платформе игра выйдет 1 декабря.