По Сети продолжают распространяться сведения о том, что Call of Duty Modern Warfare II, насколько проблемной бы она ни была, всё-таки остаётся главным игровым проектом последних дней. Согласно официальной статистике, опубликованной сегодня издательством Activision, новинка всего за три пострелизных дня заработала свыше восьмисот миллионов долларов, что является абсолютным рекордом для франшизы: предыдущий рекорд был установлен Call of Duty Modern Warfare 3 в далёком 2011 году, но тогда он был чуть скромнее ($775 миллионов) и потребовал для своего достижения пять суток.
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Хоть это и главный рекорд франшизы, но далеко не единственный. Параллельно сообщается, что Call of Duty Modern Warfare II стала самой быстропродаваемой в плане цифровых версий, а ранее продемонстрировала рекордные «онлайны» в Steam и на консолях PlayStation.
Call of Duty Modern Warfare II является продолжением переосмысления современной подсерии данной культовой франшизы. В рамках сюжетной кампании мы встречаемся со старыми знакомыми героями, среди которых капитан Прайс и Гоуст, и решаем многочисленные задачи, включая ликвидацию наркокартеля в латиноамериканском государстве.