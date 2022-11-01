Это, между прочим, архимного.

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши

<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши

Paradox Interactive, как и все другие уважающие себя публичные компании, опубликовала отчёт по итогам третьего квартала текущего финансового года. Полезной для конечного пользователя информации было опубликовано крайне мало, но кое-что интересное выудить всё же удалось. Так, например, из отчёта следует, что сейчас в производстве в подопечных Paradox студиях находятся 15 видеоигр.

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В детали издательство вдаваться не стало, отметив лишь, что часть из этих пятнадцати проектов являются представителями полностью новых франшиз, а другая часть — продолжения и прочие ответвления уже выпущенных продуктов.

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Отметим, что Paradox Interactive сейчас является одним из основных издателей так называемого второго эшелона, стабильно снабжающим геймеров качественными продуктами. За что, собственно, и пользуется уважением в игровом сообществе.