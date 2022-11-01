Не без оснований, собственно.

То, что Call of Duty Modern Warfare II, представляющая собой перезапуск/переосмысление популярной в своё время игры под аналогичным названием, станет безудержно популярной, было очевидно ещё до её релиза: слишком уж велика любовь фанатов Call of Duty к её ответвлению в современном сеттинге. Дальше последовали публикации от платформодержателей, предоставлявших сведения о рекордных статистических результатах новинки, и вот, теперь к соответствующим публикациям присоединились и представители СМИ.

реклама

Как сообщают журналисты издания Barron’s со ссылкой на свои источники, Call of Duty Modern Warfare II стала самой быстропродаваемой частью серии за всю эпоху её существования, берущую начало осенью 2003 года.

Примечательно, что все эти рекорды устанавливаются, несмотря на многочисленные только обнаруженные и озвученные недоработки в Modern Warfare II. Значительная часть из этих недочётов, к слову, уже привела к обрушению рейтинга проекта в Steam, что, очевидно, негативно влияет на статистические проекты новинки как минимум на одной платформе.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке 3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке <b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b> -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Между тем Sony не оставляет попыток прямо или косвенно заявить о важности Call of Duty для PlayStation, и что потенциальный переход франшизы в ранг эксклюзивов для устройств Microsoft (Xbox и PC) может больно ударить по доходам японской компании. При этом Sony почему-то предпочитает не вспоминать, что главным пользователем порочной практики эксклюзивов в наши дни является именно она сама.