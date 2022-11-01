Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Call of Duty Modern Warfare II стала самой успешной игрой в истории серии — СМИ
Не без оснований, собственно.
рекомендации
<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
i9 12900 дешевеет в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

То, что Call of Duty Modern Warfare II, представляющая собой перезапуск/переосмысление популярной в своё время игры под аналогичным названием, станет безудержно популярной, было очевидно ещё до её релиза: слишком уж велика любовь фанатов Call of Duty к её ответвлению в современном сеттинге. Дальше последовали публикации от платформодержателей, предоставлявших сведения о рекордных статистических результатах новинки, и вот, теперь к соответствующим публикациям присоединились и представители СМИ.

реклама

Как сообщают журналисты издания Barron’s со ссылкой на свои источники, Call of Duty Modern Warfare II стала самой быстропродаваемой частью серии за всю эпоху её существования, берущую начало осенью 2003 года.

Примечательно, что все эти рекорды устанавливаются, несмотря на многочисленные только обнаруженные и озвученные недоработки в Modern Warfare II. Значительная часть из этих недочётов, к слову, уже привела к обрушению рейтинга проекта в Steam, что, очевидно, негативно влияет на статистические проекты новинки как минимум на одной платформе.

рекомендации
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Между тем Sony не оставляет попыток прямо или косвенно заявить о важности Call of Duty для PlayStation, и что потенциальный переход франшизы в ранг эксклюзивов для устройств Microsoft (Xbox и PC) может больно ударить по доходам японской компании. При этом Sony почему-то предпочитает не вспоминать, что главным пользователем порочной практики эксклюзивов в наши дни является именно она сама.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Геймеры жалуются на беспочвенные бессрочные блокировки в Call of Duty Modern Warfare II
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Цена GeForce RTX 3060 упала ниже рекомендованной — собираем ПК для новых игр в 60+ FPS
52
12 самых частых и опасных ошибок при сборке компьютера
31
Зачем платить больше – если ли смысл 2-кратной переплаты за дорогие видеокарты
37
RX 5600 XT и старые игры DirectX 9
37
Bloomberg – военные РФ закупают молокоотсосы для ремонта танков и создания крылатых ракет
24
Тысячи людей почтили память фашистского диктатора Муссолини в Италии
29
Чего не хватает новым играм серии Need for Speed
16
Байрактары получат ракеты воздух-воздух против Гераней - война роботов начнется в небе Украины
11
О том, как Россия узнала, что это Великобритания взорвала "Северный поток"
5
Мои впечатления от игры Age of Empires II HD Edition. Часть 1
3

Сейчас обсуждают

Зю
14:34
Так в видео с пригоранием использовались только компоненты NVidia. Так что оправдаться не получится
В прогаре 12-пинового разъема питания RTX 4090 виноваты сами пользователи
Tin Terner
14:28
ну и опять промолчим? думаю надо спонсировать Шотландию, пусть она ебшит великобритов
О том, как Россия узнала, что это Великобритания взорвала "Северный поток"
ахахаxа
14:28
осталось папуасов разогнать
Пушилин заявил о продвижении на угледарском направлении в ДНР
Mr. Night
14:28
ну если тебе 7 лет и ты в восторге от сюжета, то да - поиграй на ютубе
Call of Duty Modern Warfare II стала самой успешной игрой в истории серии — СМИ
ахахаxа
14:26
крижопольские события обсуждаем
Пушилин заявил о продвижении на угледарском направлении в ДНР
sumrack
14:24
Пускай запретят им быть медленными
AMD обвинила разработчиков игр в медлительности Ryzen 9 7950X и назвала происходящее нормой
Леонид Здравствуйте
14:24
Отличный сайт по IT тематике.
Есть ли шансы у РФ вернуть заблокированные в США $300 млрд – как ЦБ может сделать это уже сегодня
swr5
14:24
Наверняка какой-то вброс, на древних Линуксах поддержка есть, а на 8.1 отключат, смешно. Тем более у Mozilla есть версии Firefox Extended Support Release (ESR).
Похоже, Mozilla завершит поддержку Firefox для Windows 7 и 8.1 в 2023, возможно, немного продлив её
ахахаxа
14:23
война 3-я мировая щас идёт,на территории Украины с 50-ю странами.А самой Украины уже лет 10 как нет
Пушилин заявил о продвижении на угледарском направлении в ДНР
Яяяяяяяя Бббббб
14:22
https://www.youtube.com/watch?v=JB5MAoVrUYg
Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили лишать свободы на 5 лет за уклонение от мобилизации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем