То, что Call of Duty Modern Warfare II, представляющая собой перезапуск/переосмысление популярной в своё время игры под аналогичным названием, станет безудержно популярной, было очевидно ещё до её релиза: слишком уж велика любовь фанатов Call of Duty к её ответвлению в современном сеттинге. Дальше последовали публикации от платформодержателей, предоставлявших сведения о рекордных статистических результатах новинки, и вот, теперь к соответствующим публикациям присоединились и представители СМИ.
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Как сообщают журналисты издания Barron’s со ссылкой на свои источники, Call of Duty Modern Warfare II стала самой быстропродаваемой частью серии за всю эпоху её существования, берущую начало осенью 2003 года.
Примечательно, что все эти рекорды устанавливаются, несмотря на многочисленные только обнаруженные и озвученные недоработки в Modern Warfare II. Значительная часть из этих недочётов, к слову, уже привела к обрушению рейтинга проекта в Steam, что, очевидно, негативно влияет на статистические проекты новинки как минимум на одной платформе.
Между тем Sony не оставляет попыток прямо или косвенно заявить о важности Call of Duty для PlayStation, и что потенциальный переход франшизы в ранг эксклюзивов для устройств Microsoft (Xbox и PC) может больно ударить по доходам японской компании. При этом Sony почему-то предпочитает не вспоминать, что главным пользователем порочной практики эксклюзивов в наши дни является именно она сама.