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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск официально возглавил Twitter в роли генерального директора
Это не такое весёлое обозначение, как «главный по твитам», но всё же.
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Необходимость в течение десяти дней с момента покупки пакета акций Twitter, превышающего 5%, подать соответствующие документы в регулирующие органы США немного снизила степень интриги вокруг сделки Илона Маска (Elon Musk) по покупке этой компании. У него уже не было возможности и дальше отшучиваться на тему отсутствия у Twitter действующего генерального директора, и официальные документы раскрыли, что им миллиардер в настоящее время и является.

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Источник изображения: Bloomberg

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Попутно выяснилось, что Маск не прекращал покупать акции Twitter даже в летние месяцы, когда открыто демонстрировал намерения избежать заключения сделки на условиях, оговорённых в апреле. Прочие крупные акционеры компании, как отмечается в документах — это наследный принц Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд (на фото выше), которому досталось менее пяти процентов акций, а также один из основателей Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey), которому принадлежит вдвое меньший пакет. Инвестиционной структуре из Катара также достался пакет акций Twitter рыночной стоимостью около $375 млн, и в совокупности с присутствием в списке акционеров представителя Саудовской Аравии это уже подтолкнуло сенаторов США требовать расследования сделки по линии Комитета по контролю за иностранными инвестициями.

#илон маск #акции #twitter #илон маск и twitter
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