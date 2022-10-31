Проект развивается.

Популярный онлайн-экшен War Thunder получил крупное обновление «Пламя и лёд». Апдейт добавил в игру ветки воздушной и наземной техники Финляндии, а также множество другой техники, среди которой есть не только танки, но ещё самолёты и корабли. Одним из самых заметных нововведений стали огнемётные танки.

реклама

С эффектных машин, пуляющих огнём, пожалуй, и стоит начать. Разработчики дали понять, что они принесут пользу в том случае, когда нужно эффектно уничтожить лёгкую технику. То есть, в случае с противостоянием с тяжёлой техникой такие огнемёты окажутся бесполезными.

В новом сезоне боевого пропуска War Thunder появятся много новых танков, среди которых есть исторические экземпляры. Например, в игру «завезли» британский Churchill Crocodile — один из самых известных огнемётных танков в истории. Он построен на базе модификации Mk.VII с 75-мм пушкой и неплохой защитой.

Огнемётный катер Zippo — ещё одна новинка War Thunder. Он был создан во время войны во Вьетнаме на базе десантных катеров LCM (6). Огнемёты, расположенные по бортам в носовой части, окажутся особенно эффективными на ближних дистанциях.

Следующая единица новой техники — американский палубный штурмовик A-1H Skyraider. В его арсенале есть бомбы с напалмом. Полный список техники получился достаточно «увесистым», поэтому мы ещё вспомним про две важные единицы.

Линкор Fuso. Поступил на службу Японского императорского флота в 1915 году, после его сильно модернизировали в межвоенный период. Линкор принимал участие в сражении в заливе Лейте — крупнейшей морской битве Второй мировой. Что до War Thunder, то там представлена именно усовершенствованная версия Fuso. Главный калибр корабля — шесть спаренных 14-дюймовых орудий. Он также может похвастаться хорошими углами наведения и приличной «альфой» даже на дальних дистанциях. Но игрокам для максимальной отдачи нужно использовать полный бортовой залп по одиночной цели.

Зенитно-артиллерийский модуль 2C38 «Деривация-ПВО», снабжённый 57-мм пушкой. Первый опытный образец машины был представлен в 2018 году. По всем лекалам современного строения военной техники, башня у него необитаемая. Там установлены автомат сопровождения целей для стрельбы по воздушным целям, лазерный дальномер, спаренный с пушкой пулемёт, датчик лазерного облучения и тепловизор.

Из прочих изменений свежего апдейта «Пламя и лёд»:

две новые локации — «Арктика» и «Скалистый каньон»;

обновлённые визуальные эффекты. Теперь на фюзеляжах самолётов будут оставаться реалистичные пробоины, дополняющие локальные эффекты дымов и воспламенения, а всплеск при ударе самолёта о воду был переработан.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3060 Gigabyte за 30 с началом -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Всю информацию про свежее обновление есть также на официальном сайте War Thunder.