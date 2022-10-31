Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Главное, чтобы на выходе не получилось буквально — «что-нибудь».

Около полутора недель назад Konami совместно с Bloober Team анонсировали ремейк Silent Hill 2 — хоррора, считающегося многими фанатами серии лучшим в своём роде. Новинка будет использовать движок Unreal Engine 5 и создаётся с нуля с применением новых подходов в деле звукового и музыкального сопровождений. Хотя проект был анонсирован только совсем не давно, идея о том, чтобы наконец-то выпустить новую (пусть и формально «новую старую») игру в данной серии, витала ещё как минимум с 2015 года.

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По крайней мере, именно так заявили представители Bloober Team в беседе с одним из польских игровых изданий. Как сообщил руководитель студии Пётр Бабено, Bloober ещё в 2015 году обращалась к Konami с предложением по выпуску новой Silent Hill. Вплоть до 2018 года команда вела с издателем переговоры, которые так ни к чему и не привели, и лишь годом после Konami, видимо, вдохновившись трудами Bloober Team, пригласила разработчиков на деловую встречу, где и обсуждался проект обновлённой версии Silent Hill 2.

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Стоит отметить, что в «тендере» на производство обновлённой версии культового хоррора участвовали сразу несколько студий, однако именно вариант от Bloober показался Konami наиболее достойным. Впрочем, удивительного в этом ничего нет: Bloober Team специализируется на хоррорах и прочих мистических видеоиграх, среди которых такие широко известные проекты, как Layers of Fear, The Medium и другие.