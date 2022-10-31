Девять других директоров покинули компанию.

Первые три рабочих дня Илона Маска (Elon Musk) во главе купленной им на прошлой неделе компании Twitter, как подчёркивает Bloomberg, оказались опутаны значительным количеством домыслов и слухов, а вот официальные источники были скупы на информацию о масштабе и структуре предстоящих и уже состоявшихся сокращений. С той или иной степенью уверенности можно говорить разве что об уходе генерального и финансового директоров компании, а также двух руководителей из состава юридической службы Twitter.

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Источник изображения: Getty Images

Как выясняется из опубликованных на сайте регуляторов документов, Илон Маск за прошедшие несколько дней своего нахождения в статусе главы Twitter «дал вольную» всем девятерым членам совета директоров, и на данный момент остаётся единственным его действующим членом. Кого он будет номинировать на соответствующие посты, пока судить сложно, но если учитывать состав аналогичных органов правления других компаний Маска, то он охотно подтягивает туда своих давних соратников и даже родственников.

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По неофициальным данным, в штаб-квартире Twitter уже успели побывать некоторые давние деловые партнёры Илона Маска, и некоторым из них он уже предоставил руководящие посты в компании вместе с новыми адресами электронной почты в корпоративном домене. Одновременно было объявлено о выкупе облигаций Twitter со сроком погашения до 2027 и 2030 годов. Этого требуют условия оборота данных ценных бумаг — в случае смены собственника компании.