Потерять 6% годового оборота на штрафах миллиардер явно не желает.

По информации Reuters, Илон Маск (Elon Musk) выразил готовность обсудить нюансы законодательного регулирования деятельности Twitter в юрисдикции Евросоюза с комиссаром Тьерри Бретоном (Thierry Breton), который внутри этого геополитического блока курирует промышленность. Дело в том, что сразу после новости о завершении покупки Twitter Илоном Маском сам Бретон заявил на своей странице в Twitter, что «в ЕС птичка будет летать по нашим европейским правилам».

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Источник изображения: Reuters

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По словам информированных чиновников, встреча Маска и Бретона состоится в ближайшие недели, и миллиардер в целом выразил готовность следовать местным требованиям к модерации контента. Владельцам социальных сетей за распространение информации, считающейся незаконной, здесь грозят оборотные штрафы в размере до 6% годовой выручки. Понятно, что прагматичные соображения в сознании Илона Маска в данном случае уступают намерениям во что бы то ни стало сохранить свободу слова. На прошлой неделе миллиардер заявил, что купил Twitter «ради того, чтобы помочь человечеству, которое он любит».