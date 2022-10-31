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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы фэнтезийного вестерна Evil West показали свежий геймплей своего творения
Всё потому, что релиз уже совсем скоро.
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Считанные недели остаются до запуска фэнтезийного вестерна Evil West, поэтому нет ничего удивительного в том, что разработчики из Flying Wild Hog набирают обороты и всё активнее проводят предпродажную подготовку своего проекта. Сегодня, например, нашему вниманию представили без малого 5 минут игрового процесса Evil West, в котором можно заметить основные элементы геймплея новинки.

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Напомним, что действие Evil West разворачивается в фантастической версии Дикого Запада. Мы в роли охотника на вампиров Джесси Рентье должны будем очистить местные территории от кровососов и прочей нечисти, используя для этого как вполне себе реальное оружие, так и различные высокотехнологичные и даже волшебные «примочки» вроде электрических перчаток.

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Релиз состоится 22 ноября на всех актуальных платформах, включая и консоли прошлого поколения.

#flying wild hog #evil west
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