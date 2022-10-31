Удивляться этому не стоит: о соответствующем действии авторы проекта предупредили давно.

В начале сентября представители Mundfish сообщили, что PC-версия Atomic Heart в России и других странах СНГ будет распространяться эксклюзивно посредством сервиса VK Play. Несмотря на тот факт, что сейчас в России через Steam без «танцев с бубном» ничего купить невозможно, данное обстоятельство вызвало бурю негодования среди геймеров-ретроградов. Однако разработчики остались непреклонными и оставили решение в силе: сегодня пользователи Steam стали сообщать, что Atomic Heart пропала из продажи во всех странах СНГ, а соответствующая страница теперь встречает нас уже привычной фразочкой, начинающейся словами «Ой, извините!».

реклама

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3060 Gigabyte за 30 с началом -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Что до самой Atomic Heart, то её релиз должен состояться этой зимой, а если верить сегодняшним слухам, то в самом её конце — в последних числах февраля 2023-го. Слухи пока не подтверждены, но что-то нам подсказывает, что соответствующая публикация от Mundfish не заставит себя долго ждать.