В начале сентября представители Mundfish сообщили, что PC-версия Atomic Heart в России и других странах СНГ будет распространяться эксклюзивно посредством сервиса VK Play. Несмотря на тот факт, что сейчас в России через Steam без «танцев с бубном» ничего купить невозможно, данное обстоятельство вызвало бурю негодования среди геймеров-ретроградов. Однако разработчики остались непреклонными и оставили решение в силе: сегодня пользователи Steam стали сообщать, что Atomic Heart пропала из продажи во всех странах СНГ, а соответствующая страница теперь встречает нас уже привычной фразочкой, начинающейся словами «Ой, извините!».
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Что до самой Atomic Heart, то её релиз должен состояться этой зимой, а если верить сегодняшним слухам, то в самом её конце — в последних числах февраля 2023-го. Слухи пока не подтверждены, но что-то нам подсказывает, что соответствующая публикация от Mundfish не заставит себя долго ждать.