Начнёт он это делать уже завтра.

Издание The Washington Post настаивает, что первый раунд сокращений персонала Twitter стартует уже завтра, и работы в итоге может лишиться каждый четвёртый сотрудник отдельных подразделений компании. Пострадать могут те направления деятельности, которые связаны с продажей программных продуктов и рекламы, юридическим сопровождением и модерированием контента. Сообщается, что доверенные лица Илона Маска (Elon Musk) уже нашли доказательства сокрытия предыдущими руководителями Twitter важной информации о состоянии дел в социальной сети.

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Источник изображения: Reuters

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Поскольку специалисты по продажам в Twitter ранее могли рассчитывать на размер оплаты своего труда на уровне $300 000 в год, уступая только ценным инженерам и разработчикам, то они могут попасть под сокращение в числе первых. Одновременно прочие источники сообщили, что Маск рассматривает возможность усложнения процедуры верификации учётной записи в Twitter. Сохранит соответствующий статус смогут только подписчики сервиса Twitter Blue, а размер абонентской платы для них будет повышен с $4,99 до $19,99. Официально данная информация пока никак не подтверждается, но осведомлённые источники говорят, что сроки реформирования процедуры верификации установлены до 7 ноября, и если ответственные исполнители с поставленной задачей не справятся, то могут лишиться работы.