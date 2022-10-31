Наиболее ожидаемый отечественный игровой проект последних лет, если не десятилетий, Atomic Heart, официально должен выйти до конца зимы, и ещё в середине этого месяца разработчики из студии Mundfish заявляли, что «скоро» огласят точную дату этого знаменательного события. По всей видимости, информация от разработчиков успешно утекла к некоторым «надёжным информаторам» издания WhatIfGaming, которое сегодня сообщило о том, что запуск Atomic Heart состоится только в конце февраля грядущего года.
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Стоит отметить, что хоть данные сведения неофициальные (пока), от того же источника в своё время утекла впоследствии полностью подтвердившаяся информация касательно ремейка Silent Hill 2, поэтому если к вышеизложенным сведениям и относиться со скептицизмом, то делать это следует в значительно меньшем масштабе, чем при похожих публикациях.
Если же сведения подтвердятся, то Atomic Heart придётся конкурировать со многими крупными видеоиграми. Впрочем, учитывая тот факт, что в России все они без лишних телодвижений, на которые готовы далеко не все геймеры, продаваться не будут, позиции Atomic Heart, которая будет распространяться через VK Play, уже не выглядят столь шаткими.