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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Журналисты показали 16 минут геймплея хоррора Unholy в декорациях постсоветского города
Последнее — само по себе для кого-то хоррор.
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Когда-нибудь в следующем году хоррор Unholy доберётся до релиза, ну а пока разработчики всячески стараются привлекать внимание к своему проекту, используя для этого журналистов и выданное им эксклюзивное право записывать видеоролики с демонстрацией игрового процесса. Так, издание IGN, пользующееся своим колоссальным влиянием, опубликовало аж 16 минут геймплея самого начального этапа прохождения Unholy.

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Действие Unholy разворачивается в двух параллельных мирах. Один «срисован» с нашего, и его сеттингом стал некий постсоветских город с соответствующим антуражем, другой же мир (тот самый Unholy, «нечестивый») в некоторой степени искажён и управляется священниками различных мастей, что приводит к отнюдь не таким позитивным последствиям, как можно себе представить.

Нам необходимо выжить в недружелюбной атмосфере, решить массу загадок и применить «инновационные боевые механики», дабы прийти к своей главной цели — поиску собственного чада.

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Релиз должен состояться на PC и актуальных консолях, то есть, только текущего поколения.

#unholy
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Видео: трейлер хоррора Unholy про постсоветский город Восточной Европы
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