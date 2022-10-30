После перехода Twitter под контроль Илона Маска (Elon Musk) на этой неделе он занял пост генерального директора компании, уволил своего предшественника и финансового директора, а также двух руководителей юридического подразделения, как напоминает Bloomberg. Этим дело может не ограничиться, поскольку новый руководитель социальной сети распорядился, чтобы юристы начали готовить масштабное сокращение штата.
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По предварительным данным, оно не будет столь масштабным, как приписывали ранние слухи (до 75% штата), но в отдельных случаях структуры Twitter могут лишиться половины сотрудников. В зоне риска оказались специалисты, которые отвечают за юридическое сопровождение деятельности компании и модерацию публикуемой информации. Одновременно миллиардер декларирует защиту свободы слова на страницах Twitter, но без распространения ненависти. Для модерации контента будет создан особый совет, члены которого должны будут придерживаться разных взглядов, как дал понять Илон Маск. Европейские чиновники намекнули, что Twitter под управлением Маска будет вынуждена придерживаться требований местных законов в сфере распространения информации.