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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск начал готовиться к сокращению персонала Twitter
До половины сотрудников могут потерять работу.
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После перехода Twitter под контроль Илона Маска (Elon Musk) на этой неделе он занял пост генерального директора компании, уволил своего предшественника и финансового директора, а также двух руководителей юридического подразделения, как напоминает Bloomberg. Этим дело может не ограничиться, поскольку новый руководитель социальной сети распорядился, чтобы юристы начали готовить масштабное сокращение штата.

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Источник изображения: Reuters

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По предварительным данным, оно не будет столь масштабным, как приписывали ранние слухи (до 75% штата), но в отдельных случаях структуры Twitter могут лишиться половины сотрудников. В зоне риска оказались специалисты, которые отвечают за юридическое сопровождение деятельности компании и модерацию публикуемой информации. Одновременно миллиардер декларирует защиту свободы слова на страницах Twitter, но без распространения ненависти. Для модерации контента будет создан особый совет, члены которого должны будут придерживаться разных взглядов, как дал понять Илон Маск. Европейские чиновники намекнули, что Twitter под управлением Маска будет вынуждена придерживаться требований местных законов в сфере распространения информации.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter
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Kostik_I
09:00
"не только Геранью и прочими мохаджерами полнится беспилотные силы" ПолнИтся беспилотная сила. ПолнЯтся беспилотные силы.
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Сергей Устимов
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При чем здесь изгиб??? Может роль играет сила тока и, как результат, мощность, подаваемая на эту плитку?)
У владельца NVIDIA RTX 4090 прямо во время игры загорелись провода питания видеокарты
darses
08:47
ЫЫ тема конечно не этого сайта , но реакция хохлов радует ))) Давай еще.
Россия впервые применила Орионы в качестве ударных дронов и поразила бронетехнику врага
Алексей Каверин
08:44
Было же к 2030. А что случилось? Да и откуда они будут брать лишнюю электроэнергию?
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Zorro
08:43
С интелами также. вышел 11900K цена на старте 55р. выйдет 12900K. а 11900K вместо 55р. на Авито уже 22р. за 1 год -33 косаря. Это не учел.
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Suho
08:29
Тут бывших ЦРУшников сокращать надо, но кто ему даст...
Илон Маск начал готовиться к сокращению персонала Twitter
Иван Романов
08:26
возбудюсь только от 25 тр за 3060, 1060 продавать не буду, оставлю как ремкомплект.
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