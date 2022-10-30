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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: Blizzard решила обсудить беспощадную монетизацию Overwatch 2 с игроками
Неужели адекватных людей больше, чем студия ожидала?
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Участники сабреддита онлайн-шутера Overwatch 2 заявили, что компания Blizzard стала рассылать опросы о системе монетизации данной игры. Разработчики хотят поинтересоваться у геймеров о том, насколько они довольны микроплатежами и боевым пропуском с новой системой получения внутренней валюты.

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Blizzard задаёт у игроков следующие вопросы:

  • Почему вы купили набор «Пост наблюдения»?
  • Какую версию боевого пропуска вы используете?
  • По какой причине вы решили купить премиум-версию боевого пропуска?
  • Совершали ли вы покупки косметических предметов за «монеты Overwatch»?
  • Почему вы отказались от покупок?

В самой Blizzard не спешат уточнять, по какой причине начали отправляться опросы по Overwatch 2, но догадаться о природе таких действий не так уж и трудно. И даже слов подбирать не хочется, ибо студия существенным образом ужесточила монетизацию проекта, убрала «лутбоксы» с возможностью получения нужных обликов персонажей в приемлемые сроки.

Получить нужный «скин» в Overwatch 2, не совершая при этом микроплатежей, новичку практически нереально. А недавняя новость о виртуальном брелке, который оказался дороже его реальной версии, просто подытоживает наш в меру короткий «спич» о невероятной жадности и самонадеянности сегодняшней Blizzard.

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С той компанией, которая подарила нам WarCraft 3 и StarCraft II: Wings of Liberty, нынешний «оплот инклюзивности» не имеет ничего общего. Пора признать это и, что называется, жить дальше.

#blizzard #overwatch 2
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