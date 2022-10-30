Произошёл некий казус, поставивший многих пользоветелей Сети на уши.

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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

В субботу многие пользователи Рунета стали замечать, что у них перестали открываться короткие ссылки на сообщения в Telegram, работающие через доменное имя t.me. Проверка по реестру заблокированных ресурсов подтвердила, что доступ к домену t.me был ограничен по решению Генеральной Прокуратуры от 29 октября 2022 года.

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Учитывая, что Telegram сейчас является одной из основных социальных сетей/мессенджеров, данное решение вызвало переполох в Рунете. Пользователи предположили, что в РКН допустили ошибку на фоне целой пачки блокировок ресурсов, распространяющих, по мнению Генпрокуратуры, фейки и дезинформацию о боевых действиях на территории Украины. Так оно, в общем-то, и оказалось: более свежая проверка показала, что домен t.me уже удалён из списка заблокированных.

Роскомнадзор дополнительно успокоил пользователей интернета, заявив, что блокировка Telegram «в настоящее время на территории России исключена».