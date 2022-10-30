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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке Telegram в России
Произошёл некий казус, поставивший многих пользоветелей Сети на уши.
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В субботу многие пользователи Рунета стали замечать, что у них перестали открываться короткие ссылки на сообщения в Telegram, работающие через доменное имя t.me. Проверка по реестру заблокированных ресурсов подтвердила, что доступ к домену t.me был ограничен по решению Генеральной Прокуратуры от 29 октября 2022 года.

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Учитывая, что Telegram сейчас является одной из основных социальных сетей/мессенджеров, данное решение вызвало переполох в Рунете. Пользователи предположили, что в РКН допустили ошибку на фоне целой пачки блокировок ресурсов, распространяющих, по мнению Генпрокуратуры, фейки и дезинформацию о боевых действиях на территории Украины. Так оно, в общем-то, и оказалось: более свежая проверка показала, что домен t.me уже удалён из списка заблокированных.

Роскомнадзор дополнительно успокоил пользователей интернета, заявив, что блокировка Telegram «в настоящее время на территории России исключена».

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#telegram
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Spellbreaker
00:08
Рабсияне всё проглотят как бы над ними не издевались. Близких на убой в Украину - пожалуйста, даже сами обмундирование купим. Пенсионный возраст подняли - пойдёт, жить можно. Конституцией Хyuло подтер...
Роскомнадзор начал блокировать Telegram — домен t.me недоступен
REY_B_
00:06
А что, трусики намочил? - Если им ответа нет, значит они будут делать. Это "наглостью" называется. От человека это не отнять.. Но выбить можно.
США размещают свои модернизированные термоядерные бомбы B61-12 в Европе
Midnight Sun
00:03
Уже нет
Роскомнадзор начал блокировать Telegram — домен t.me недоступен
REY_B_
00:02
В том, что там правительства типа "помогают". Что даёт возможность их поиметь. Например Китай купил немало нефти из стратегического запаса США.
Китайцы скупили российскую медь на Лондонской бирже металлов
Dzhereli
00:01
Им то чё. В случае шухера поставят под удар Европу. Мир, дружба, жвачка🤗.
США размещают свои модернизированные термоядерные бомбы B61-12 в Европе
Кирилл Ганьшин
00:00
А как начать играть в Liberation? Запускаю игру, там только новая игра (за Коннора) и Тирания Вашингтона. Хотя в папке игры есть файлы для Liberation, а в юплее есть достижения и для Коннора и для Аве...
Обновлённая версия Assassin’s Creed III уже доступна для прохождения
WOLF PACIFIER
00:00
Китайская компания может купить её через компанию-прокладку (и даже не одну), а на территории Китая "перепродать" уже по назначению и хрен кто там на западе разнюхает точку назначения этой меди внутри...
Китайцы скупили российскую медь на Лондонской бирже металлов
REY_B_
23:59
Насчёт д'эффективных? Представь себе ДА! С опытом работы! И про тебя могу сказать - переход на личности, это или элемент преднамеренной демагогии, или логическая ошибка необразованного человека.
Польша расширяет свой парк беспилотинков, закупив первые шесть Байрактаров
REY_B_
23:58
В том то и дело, что если разбирают, значит партия маленькая. - Рынок ненасыщен, значит можно накручивать ценник.
AMD пошла по стопам NVIDIA – Radeon RX 7900 XTX получит 24 Гб GDDR6, 384 бит, 400 Вт и 75 TFLOPs
Андрей Cybermind
23:50
Пацан шёл к успеху, чего вы напали на него. Лет через 20 спросим его про кресло и сохранки 😀
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