Издание IGN опубликовало новый геймплейный трейлер стелс-экшена Evotinction, за разработку которого отвечает студия Spikewave Games. Данный проект изначально продвигался в рамках партнёрской программы PlayStation China Hero.
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В основу геймплея Evotinction положены стандартные стелс-механики и различные способы по взлому машин. По здешней легенде, вирус неизвестного происхождения проник в изолированную сеть автономного исследовательского центра и сообщества под нетипичным названием HERE. В духе классической научной фантастики, заражение вирусом не смог избежать главный компьютер комплекса. И уже плохой ИИ принялся управлять роботами и творить плохие дела.
Evotinction рассказывает историю героя Доктора Лю, руководителя отдела исследований и разработок изолированного автономного исследовательского центра. Evotinction должна поступить в продажу весной 2023 года на ПК, PS4 и PS5.