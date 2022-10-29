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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Геймеры обрушили рейтинг Victoria 3 в Steam за многочисленные ошибки
Справедливо считая это единственным действенным способом донести до разработчика своё недовольство.
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Несколько дней назад в продажу поступила глобальная стратегия Victoria 3. Поначалу проект радовал геймеров, но затем, как это часто бывает в играх данного жанра, геймеры стали обнаруживать различные недоработки и проблемы. На сегодняшний день их было обнаружено столько, что пользователи ринулись на Steam-страницу Victoria 3 и начали публиковать отрицательные отзывы, из-за чего на момент публикации данной заметки средний рейтинг проекта опустился до 64 % и сохраняет тенденцию к дальнейшему снижению.

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По словам пользователей, в Victoria 3 наблюдаются самые разные ошибки: от вылетов на рабочий стол и сброса выбранного языка локализации до невозможности в принципе запустить проект. Естественно, ошибки у людей самые разные, поскольку PC как платформа не стандартизирована, а у геймеров могут быть установлены самые разные конфликтующие с Victoria 3 приложения.

Вместе с тем новинка страдает от чисто геймплейных недоработок: геймеры ругают Victoria 3 за неудобный интерфейс, что в глобальных стратегиях вообще половина успеха или неудачи, слабый искусственный интеллект и сомнительную боевую систему.

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И если технические ошибки исправить, в теории, можно, то вот улучшение геймплейных элементов потребуют масштабных патчей, которые вряд ли появятся в ближайшее время.

#victoria 3
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ʘʘʘ
16:16
Небольшой совет на будущее. Дырочки в вент. отверстии лучше сверлить в виде шашечек, т.е. не в виде прямоугольной сетки а в виде смещённой сетки, у которой каждый чётный ряд смещён относительно нечётн...
Продолжаю совершенствование компактной MicroATX системы и устанавливаю Sapphire Radeon R9 290 Tri-X
Chihonya
16:16
О, а я даже не заметил его, думал хана коту, шишка добрался))))
Продолжаю совершенствование компактной MicroATX системы и устанавливаю Sapphire Radeon R9 290 Tri-X
Spike Rus
16:15
"Что это за язык? Их родной, португреческий." @х\ф Водный мир.
AMD убрала с официального сайта русский раздел
Женёк Хазов
16:15
Не скули шавка
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32.50
16:15
компактно это SFF до ~10 литров. типа Dan Case A4. а все остальное это огромные гробы)))
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Елисей Цуканов
16:14
у нас в городе(город не маленький,около 500 тысяч жителей)не далеко от москвы..4G(lte)по всему городу есть,но он даже не подключается дома у нас,только 3G работает.LTE только на улице стабильно работа...
В России пока не будут отключать мобильные сети 3G
fylval
16:13
А война с какого года идёт?
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ахахаxа
16:13
да они глушатся эти спутники его в одно действие,просто видимо хотят побольше нато щас уничтожить,чтоб те невоспряли уже никогда.Расшугать то дело нехитрое,тут обратное нужно
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Андрей Грищенко
16:13
А украинец есть такая раса?😂
AMD убрала с официального сайта русский раздел
Spike Rus
16:11
Ты там по аккуратней то с ЯО. Я в приграничном регионе как бы живу. Нам и Чернобыля хватило. Вот только в 2019 начали осваивать земли которые были загажены радиацией прилетевшей оттуда.
AMD убрала с официального сайта русский раздел
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