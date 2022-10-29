Несколько дней назад в продажу поступила глобальная стратегия Victoria 3. Поначалу проект радовал геймеров, но затем, как это часто бывает в играх данного жанра, геймеры стали обнаруживать различные недоработки и проблемы. На сегодняшний день их было обнаружено столько, что пользователи ринулись на Steam-страницу Victoria 3 и начали публиковать отрицательные отзывы, из-за чего на момент публикации данной заметки средний рейтинг проекта опустился до 64 % и сохраняет тенденцию к дальнейшему снижению.
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По словам пользователей, в Victoria 3 наблюдаются самые разные ошибки: от вылетов на рабочий стол и сброса выбранного языка локализации до невозможности в принципе запустить проект. Естественно, ошибки у людей самые разные, поскольку PC как платформа не стандартизирована, а у геймеров могут быть установлены самые разные конфликтующие с Victoria 3 приложения.
Вместе с тем новинка страдает от чисто геймплейных недоработок: геймеры ругают Victoria 3 за неудобный интерфейс, что в глобальных стратегиях вообще половина успеха или неудачи, слабый искусственный интеллект и сомнительную боевую систему.
И если технические ошибки исправить, в теории, можно, то вот улучшение геймплейных элементов потребуют масштабных патчей, которые вряд ли появятся в ближайшее время.