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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Глобальная космическая стратегия Sins of a Solar Empire II вышла в ранний доступ
Пока только в Epic Games Store.
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Разработчики из Ironclad Games объявили о выходе глобальной космической 4X-стратегии Sins of a Solar Empire II в раннем доступе. В данный момент игру можно купить в магазине Epic Games за 899 рублей. Авторы называют нынешний этап развития не ранним доступом, а «техническим тестом».

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В официальном сообщении от команды авторов прописано следующее: «Этот ранний доступ будет больше похож на бета-программу старой школы. Цель состоит в том, чтобы использовать полученные отзывы и доработать игру с помощью ежемесячных публичных обновлений».

Вместе с релизом также была представлена дорожная карта обновлений, которая даёт понять, что в стадии «технического теста». Судя по опубликованному документу, стратегия пробудет в раннем доступе минимум до середины 2023 года. Прямо сейчас опробовать можно только одиночный контент.

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Напомним, Sins of Solar Empire II предлагает игрокам управлять космической империей, возглавив одну из уже хорошо знакомых рас. Флот из тысячи кораблей нужно будет вести для завоевания космоса и великих свершений. Финальная версия проекта обеспечит поддержку мультиплеера до десяти игроков.

#ironclad games #sins of a solar empire ii
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