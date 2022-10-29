Разработчики из Ironclad Games объявили о выходе глобальной космической 4X-стратегии Sins of a Solar Empire II в раннем доступе. В данный момент игру можно купить в магазине Epic Games за 899 рублей. Авторы называют нынешний этап развития не ранним доступом, а «техническим тестом».
реклама
В официальном сообщении от команды авторов прописано следующее: «Этот ранний доступ будет больше похож на бета-программу старой школы. Цель состоит в том, чтобы использовать полученные отзывы и доработать игру с помощью ежемесячных публичных обновлений».
Вместе с релизом также была представлена дорожная карта обновлений, которая даёт понять, что в стадии «технического теста». Судя по опубликованному документу, стратегия пробудет в раннем доступе минимум до середины 2023 года. Прямо сейчас опробовать можно только одиночный контент.
Напомним, Sins of Solar Empire II предлагает игрокам управлять космической империей, возглавив одну из уже хорошо знакомых рас. Флот из тысячи кораблей нужно будет вести для завоевания космоса и великих свершений. Финальная версия проекта обеспечит поддержку мультиплеера до десяти игроков.