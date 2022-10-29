Удачи, как говорится.

Быть амбициозным человеком хорошо, но ещё лучше — уметь определять реальные границы своих возможностей. То же самое в полной мере относится и к организациям, которые зачастую любят прихвастнуть, не имея за своим хвастовством ничего, кроме красивых слов. Примерно так выглядит озвученная в финансовом отчёте Sega информация о том, что компания планирует к весне 2026 года выпустить некую «суперигру», бюджет разработки которой достигает (в переводе из японских йен в доллары США) нескольких сотен миллионов долларов — ближе к миллиарду.

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По словам Sega, данный проект должен стать в высшей степени революционным и привлечь внимание огромного числа пользователей. В частности, по замыслу Sega, сей «суперпроект» должен окупиться несколько раз и заработать порядка семи миллиардов долларов.

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Будет ли это премиальный проект, который с учётом региональных цен в различных странах для достижения данной ошеломительной суммы должны будут приобрести несколько сотен миллионов человек, или же речь идёт об очередной попытке создать некую метавселенную, на данном этапе не уточняется. Пока что Sega открыто говорит лишь о том, что для привлечения внимания публики к данному «суперпроекту» компании потребуется провести большую работу по рекламе и прочим PR-акциям.