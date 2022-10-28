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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Актуальный рейтинг Cyberpunk 2077 в Steam достиг 90 %
За пару лет с чудовищно низкого до «очень положительного». Неплохо.
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Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

За прошедшие с момента релиза Cyberpunk 2077 неполные два года разработчики из CD Projekt RED многое сделали, чтобы привести первоначально вышедший в критическом состоянии проект нечто съедобное и удобоваримое. Судя по актуальному пользовательскому рейтингу Cyberpunk 2077 в Steam, работа и впрямь дала свой результат: на сегодняшний день 90 % недавних обзоров в сервисе от Valve являются положительными.

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Отметим, что актуальными в Steam считаются обзоры (рецензии), написанные в течение последних тридцати дней. Иными словами, свежие обзоры Cyberpunk 2077 подкреплены недавним обновлением, анонсом крупного дополнения Phantom Liberty, а также релизом аниме-сериала Cyberpunk Edgerunners.

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Что касается аддона, то выпустить его намереваются в следующем году. Это будет первое и последнее крупное сюжетное дополнение к Cyberpunk 2077, после чего CD Projekt RED переключится на производство полноценного сиквела своей ролевой игры.

#steam #cd projekt red #cyberpunk 2077
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