За прошедшие с момента релиза Cyberpunk 2077 неполные два года разработчики из CD Projekt RED многое сделали, чтобы привести первоначально вышедший в критическом состоянии проект нечто съедобное и удобоваримое. Судя по актуальному пользовательскому рейтингу Cyberpunk 2077 в Steam, работа и впрямь дала свой результат: на сегодняшний день 90 % недавних обзоров в сервисе от Valve являются положительными.
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Отметим, что актуальными в Steam считаются обзоры (рецензии), написанные в течение последних тридцати дней. Иными словами, свежие обзоры Cyberpunk 2077 подкреплены недавним обновлением, анонсом крупного дополнения Phantom Liberty, а также релизом аниме-сериала Cyberpunk Edgerunners.
Что касается аддона, то выпустить его намереваются в следующем году. Это будет первое и последнее крупное сюжетное дополнение к Cyberpunk 2077, после чего CD Projekt RED переключится на производство полноценного сиквела своей ролевой игры.