Не все бывшие PS-эксклюзивы одинаково востребованы.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Быть может, Sony и приняла решение о том, что свои эксклюзивные игры всё-таки выгоднее спустя определённое время выпускать и на других платформах, в данном случае на PC, но не каждый PlayStation-эксклюзив пользуется на компьютерах одинаковым спросом. Добравшийся вчера вечером до PC платформер Sackboy A Big Adventure, можно сказать, с треском провалился.

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Согласно статистике ресурса SteamDB, своего пикового показателя в 592 одновременных игроков Sackboy A Big Adventure достигла в Steam вчера вечером. Сегодня показатель «онлайна» проекта болтается в районе 200—350 пользователей без намёков на значительное повышение. Безусловно, какой-то скачок «онлайна» будет, поскольку впереди вечер пятницы и выходные, но о существенном росте говорить при таких начальных показателях не приходится.

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Отметим, что Sackboy A Big Adventure представляет собой ответвление LittleBigPlanet, в рамках которого нам в роли тряпичного человечка предстоит дать отпор местному антагонисту, промышляющему типичными злодейскими действиями вроде постановки мира на грань большой беды.