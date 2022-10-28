Call of Duty Modern Warfare II вышла только сегодня, но различные загадочные наблюдения уже вовсю поступают. Так, например, игроки на PC и Xbox сообщают, что у них принудительно включена система кроссплея, и что опции её отключения в настройках больше попросту нет.
реклама
Как уточняется, формально владельцы Xbox могут отключить кроссплей на более высоком уровне (через параметры самой консоли), но вот в PC-версии Modern Warfare II такая функция отсутствует вовсе, и учитывая тот факт, что далеко не все геймеры готовы встречаться в одном матче с пользователями других платформ, у которых могут быть преимущества в виде помощи в прицеливании, сей вопрос нужно решить максимально оперативно.
На сегодняшний день Modern Warfare II радует своих разработчиков и издателя высокой популярностью. Что, впрочем, неудивительно: подсерия Modern Warfare исторически является самой востребованной, и её переосмысленные версии не должны были стать исключением.