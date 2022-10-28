Деньги плати, вопросы не задавай.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Как известно, в Overwatch 2 компания Blizzard пошла по пути условной бесплатности с монетизацией проекта посредством продажи различных косметических элементов. Реализован данный переход был крайне халтурно и с отрывом от реальности в плане ценообразования. Сегодня у фанатов Overwatch 2 появился очередной повод обвинить Blizzard в неуёмной жадности: как заметили пользователи магазина тематических товаров компании, реальный, физический брелок с изображением мягкой игрушки «пачимари» оказался дешевле его виртуальной версии, которую можно прикрепить к оружию у любого персонажа.

реклама

Как уточняют пользователи, виртуальный брелок предлагается в Overwatch 2 по цене в 700 местных кредитов, которые можно получить либо в обмен на 7 долларов, либо долго и нудно собирая награды за выполнение еженедельных и ежесезонных заданий. При этом физический брелок «Пачимари» в магазине Blizzard предлагается по цене в 5 долларов.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке Крутая 3080 за 60 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Всё это наводит на мысль о том, что стоимость физического брелока будет повышена.