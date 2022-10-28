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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Виртуальный брелок в Overwatch 2 оказался дороже его реальной версии
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Как известно, в Overwatch 2 компания Blizzard пошла по пути условной бесплатности с монетизацией проекта посредством продажи различных косметических элементов. Реализован данный переход был крайне халтурно и с отрывом от реальности в плане ценообразования. Сегодня у фанатов Overwatch 2 появился очередной повод обвинить Blizzard в неуёмной жадности: как заметили пользователи магазина тематических товаров компании, реальный, физический брелок с изображением мягкой игрушки «пачимари» оказался дешевле его виртуальной версии, которую можно прикрепить к оружию у любого персонажа.

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Как уточняют пользователи, виртуальный брелок предлагается в Overwatch 2 по цене в 700 местных кредитов, которые можно получить либо в обмен на 7 долларов, либо долго и нудно собирая награды за выполнение еженедельных и ежесезонных заданий. При этом физический брелок «Пачимари» в магазине Blizzard предлагается по цене в 5 долларов.

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Всё это наводит на мысль о том, что стоимость физического брелока будет повышена.

#blizzard #overwatch 2
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