Обладающие массой свободного времени энтузиасты продолжают демонстрировать возможности движка Unreal Engine 5, и как их можно использовать в целях придания более современного внешнего вида культовым играм прошлого. Сегодня у нас на очереди Assassin’s Creed 2, демонстрационный «ремейк» которого подготовили энтузиасты с YouTube-канала TeaserPlay.
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Строго говоря, подобные демонстрации рискуют стать заезженной пластинкой, поскольку все преимущества и недостатки Unreal Engine 5 во всех случаях полностью идентичны. С одной стороны, мы можем видеть современную графику и текстуры высокого разрешения. С другой же стороны, постоянные «засветы», вызванные сомнительной работой местной системы освещения, никуда не исчезают, что в значительной степени портит внешний вид проекта.
Напомним, что Assassin’s Creed 2 вышла в свет в 2009 году и до сих пор считается одной из лучших игр серии.