Разработчики из IO Interactive опубликовали трейлер режима Freelancer с элементами «рогалика» для популярного стелс-экшена Hitman 3, который должен был выйти ещё весной текущего года. В представленном материале авторы показали центральный хаб Агента 47, в котором он будет планировать свои вылазки и сами задания. Утверждается, что режим Freelancer поддерживает все локации из основной игры.
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Для режима Freelancer разработчики из IO Interactive готовят несколько миссий, завязанных на планировании восстановления убежища Агента 47. Закрытое тестирование режима пройдёт в период с 3 по 7 ноября в Steam. Для участия в мероприятии необходимо оставить специальную заявку по этой ссылке. Если пользователю повезёт, то он получит ключ для активации сторонней сборки на свою почту.
Напомним, Hitman 3 доступна на ПК и консолях обоих поколений. Режим Freelancer должен быть запущен 26 января 2023 года.