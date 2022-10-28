Его тестирует стартует очень скоро.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Разработчики из IO Interactive опубликовали трейлер режима Freelancer с элементами «рогалика» для популярного стелс-экшена Hitman 3, который должен был выйти ещё весной текущего года. В представленном материале авторы показали центральный хаб Агента 47, в котором он будет планировать свои вылазки и сами задания. Утверждается, что режим Freelancer поддерживает все локации из основной игры.

реклама

Для режима Freelancer разработчики из IO Interactive готовят несколько миссий, завязанных на планировании восстановления убежища Агента 47. Закрытое тестирование режима пройдёт в период с 3 по 7 ноября в Steam. Для участия в мероприятии необходимо оставить специальную заявку по этой ссылке. Если пользователю повезёт, то он получит ключ для активации сторонней сборки на свою почту.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке Крутая 3080 за 60 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Напомним, Hitman 3 доступна на ПК и консолях обоих поколений. Режим Freelancer должен быть запущен 26 января 2023 года.