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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: трейлер roguelike-режима Freelancer для стелс-экшена Hitman 3
Его тестирует стартует очень скоро.
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Разработчики из IO Interactive опубликовали трейлер режима Freelancer с элементами «рогалика» для популярного стелс-экшена Hitman 3, который должен был выйти ещё весной текущего года. В представленном материале авторы показали центральный хаб Агента 47, в котором он будет планировать свои вылазки и сами задания. Утверждается, что режим Freelancer поддерживает все локации из основной игры.

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Для режима Freelancer разработчики из IO Interactive готовят несколько миссий, завязанных на планировании восстановления убежища Агента 47. Закрытое тестирование режима пройдёт в период с 3 по 7 ноября в Steam. Для участия в мероприятии необходимо оставить специальную заявку по этой ссылке. Если пользователю повезёт, то он получит ключ для активации сторонней сборки на свою почту.

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Напомним, Hitman 3 доступна на ПК и консолях обоих поколений. Режим Freelancer должен быть запущен 26 января 2023 года.

#io interactive #hitman 3
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1TronpmG5
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1TronpmG5
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Они процентную ставку поднимают планомерно, а это значит, что печать фантиков сильно снижается - деньги дорожают. Печатает сейчас только страна великов и гейросоюз. Если бы США печатали небывалыми тем...
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Miki_Sambrero
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Это нативные 4к или растянутые 2к? Пора уже пс5 про выпускать) после выхода 4000 серии консоли с 10тфлопс выглядят совсем жалкими
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